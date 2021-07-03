Опубліковано рейтинг надійності по електромобілям і гібридам

Британське видання WhatCar опублікувало новий рейтинг надійності автомобілів. На цей раз колеги «пройшлися» по машинам з можливістю живлення від розетки - власне, на електромобілях і гібридам.

Даний рейтинг - це частина масштабного дослідження WhatCar, в ході якого закордонні журналісти опитали 13 000 британських водіїв на предмет поломок, які відбулися за останній рік володіння з їх «залізної конячкою», вартості ремонту і часу усунення тієї або іншої несправності.

У підсумку, був сформований рейтинг Топ-10 найбільш надійних електричних машин і Топ-3 найбільш ломучій станом на 2021 рік.

Найнадійніші електромобілі та гібриди

10. Mitsubishi Outlander PHEV (2014 Н.В.)

Рейтинг надійності: 97,8%

Серед усіх опитаних власників гібридних Аутлендер з поломками стикалися лише 14% осіб. Причому це були незначні «моменти» - пов'язані з кузовом, обробкою салону і електронікою. Тобто, автомобілі як і раніше залишалися на ходу. Самі ж поломки усувалися за один день або навіть швидше, при цьому в 2/3 випадків ремонт здійснювався по гарантії.

9. BMW i3 (2013-Н.В.)

Рейтинг надійності: 97,9%

З поломками зіткнулися менше 12% власників. Несправності стосувалися в основному інформаційно-розважальних систем і внутрішньої обробки (машину можна було експлуатувати). Третина машин відремонтували менш ніж за день, іншу третину - протягом тижня, інші хетчбеки - за більш ніж сім днів. У всіх випадках роботи проводились по гарантії.

8. Honda CR-V Hybrid (2018 Н.В.)

Рейтинг надійності: 97,9%

З ладу вийшли лише 8% гібридів CR-V. Проблема була одна - за частиною електромотора, однак вона не позбавляла власників можливості поїздки. У всіх випадках проблема вирішувалася по гарантії за один день.

7. Toyota Corolla (2018 Н.В.)

Рейтинг надійності: 98,4%

Ламалася Королла протягом року лише у 5% власників цієї моделі. Проблема крилася в бортовий 12-вольтової АКБ. Ремонт затягувався більш ніж на тиждень, але всіх випадках проводився безкоштовно.

6. Hyundai Kona Electric (2018 Н.В.)

Рейтинг надійності: 98,5%

З ладу вийшли лише 7% електрокроссоверов, правда, поломки стосувалися виключно 12-вольтової АКБ, так що на машині як і раніше можна було їздити. На відновлення йшло більше тижня, але все одно робилися по гарантії.

5. Lexus RX (2016 Н.В.)

Рейтинг надійності: 99,1%

Гібридний Лексус трохи засмутив тільки 4% власників від загальної кількості. Несправність полягала в електриці, проте прибрати її вдавалося досить швидко - за день-менш.

4. Toyota RAV4 (2019 Н.В.)

Рейтинг надійності: 99,2%

Тойота давно славиться своєю надійністю, і гібридний РАВ4 з «відсотком відмови» в 7% - не виняток. Причина поломки крилася лише в одному - бортовий АКБ. Проблема вирішилася за один і безкоштовно, а до її усунення на автомобілі спокійно можна було їздити.

3. Lexus NX (2014 Н.В.)

Рейтинг надійності: 99,3%

Проблема NX - електрика. Однак вона зустрічалася лише на 4% кросоверів. Вирішувалася менш ніж за день і по гарантії.

2. Tesla Model 3 (2019 Н.В.)

Рейтинг надійності: 99,4%

У рейтингу ВатКар теславская «трійка» виявилася найнадійнішим представницьким авто і найнадійнішим електромобілем. Проблеми були лише у 5% власників каліфорнійських седанів, при цьому всі несправності вирішувалися менш ніж за день без будь-яких ударів по гаманцю власників.

1. Toyota Yaris Hybrid (2011-2020)

Власне, переможець рейтингу. Ситуація аналогічно Теслі: всього 5% проблемних машин, ремонт по гарантії і менш ніж за день.

Найбільш ненадійні електромобілі та гібриди

3. Toyota Prius (2016 Н.В.)

В цілому Пріус надійна машина, проте сильно програє в порівнянні з прямими конкурентами. З поломками зіткнулися 14% власників, при цьому по гарантії була відремонтована рівно половина таких гібридів.

2. MG ZS EV (2019 Н.В.)

Електрокосс МГ ламався у 7% автомобілістів. Несправності крилися в АКБ, електромоторі і електриці. На їх усунення йшло більше тижня, але є і позитивний момент - всі витрати брав на себе дилер.

1. Tesla Model S (2014 Н.В.)

А ось у Tesla Model S великі проблеми з безвідмовністю: опитування показало, що цілих 60% власників таких електромобілів стикалися з якими-небудь проблемами. Машини залишалися на ходу, але ремонт поломок займав більше тижня. Безкоштовно полагодили 93% «есок».

Примітка:

Цікаво, що цей рейтинг мало чим змінився за більш ніж півроку. У листопаді 2020 го WhatCar вже публікував результати дослідження на тему найнадійніших електромобілів і гібридів, і тоді Топ-кращих був точно таким же. Зміни відбулися лише в списку аутсайдерів: до Пріус і Тесла додався новенький крос MG. Це побічно свідчить про те, що поки автомобілі стійко демонструють свою ступінь надійності в довгостроковій перспективі.