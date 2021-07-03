Нікітюк здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася своїм новим стилем – зірка змінила зачіску. Артистка позувала перед камерою з кучеряшками на зйомках шоу, повідомляє Обозреватель.

Відповідний кадр Нікітюк опублікувала на сторінці в Instagram﻿. На фото знаменитість з'явилася в гламурній сукні бірюзового відтінку і з блондинистим кучерявим волоссям.

"Дівчата, хочете бути щасливими – не накручуйте себе" , – підписала кадри артистка.

Нікітюк змінила імідж на користь кучерявого волосся. Джерело: Instagram Лесі Нікітюк

Нікітюк показала нову зачіску. Джерело: Instagram Лесі Нікітюк

Фанатам сподобався новий імідж Нікітюк із кучерявим волоссям. Вони порівняли ведучу з Мальвіною і лялькою Барбі.

"Леся, як тобі личить така зачіска", "Сучасна Мальвіна", "На Барбі схожа", "З кучерями просто бомбезно" , – відзначили шанувальники.

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Лесі Нікітюк

Коментарі під фото. Джерело: Instagram Лесі Нікітюк

Коротко про знаменитість:

Леся Нікітюк – українська телеведуча. Найбільш відома з телепередачі "Орел і Решка". У листопаді 2017 брала участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на 1+1.