Нікітюк здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася своїм новим стилем – зірка змінила зачіску. Артистка позувала перед камерою з кучеряшками на зйомках шоу, повідомляє Обозреватель.
Відповідний кадр Нікітюк опублікувала на сторінці в Instagram. На фото знаменитість з'явилася в гламурній сукні бірюзового відтінку і з блондинистим кучерявим волоссям.
"Дівчата, хочете бути щасливими – не накручуйте себе", – підписала кадри артистка.
Фанатам сподобався новий імідж Нікітюк із кучерявим волоссям. Вони порівняли ведучу з Мальвіною і лялькою Барбі.
"Леся, як тобі личить така зачіска", "Сучасна Мальвіна", "На Барбі схожа", "З кучерями просто бомбезно", – відзначили шанувальники.
Коротко про знаменитість:
- Леся Нікітюк – українська телеведуча. Найбільш відома з телепередачі "Орел і Решка". У листопаді 2017 брала участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на 1+1.
- Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"
- Також зірка була учасницею проєкту "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.