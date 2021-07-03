Медики назвали пацієнтів з високим ризиком смерті від COVID-19

Коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів з супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в статті журналу Journal of Trauma and Acute Care Surgery.

За даними медиків, найвищий ризик померти від ускладнень після коронавірусу у пацієнтів травматичних відділень. Молоді та здорові люди, які раніше мали щастя не заразитися коронавірусом, потрапляють в лікарню після ДТП з різними травмами й у них важкі клінічні прогнози.

Під час дослідження вчені проаналізували медичні карти понад 15 тисяч пацієнтів, які потрапили до відділень травматології з березня по липень 2020 року. Всіх пацієнтів тестували на коронавірус, оскільки в цей період почався самий розпал першої хвилі.

Діагноз був підтверджений більш ніж у 200 пацієнтів, яких госпіталізували з травмами – після ДТП, ножові поранення, падіння, нещасні випадки. І з'ясувалося, що у таких людей ризик смерті в шість разів вище, ніж у пацієнтів з травмами, але без COVID-19 або з COVID-19, але без травм.

Які фактори підвищують ризики при поєднанні травми та коронавірусу

Вік вище 65 років і стать, а також раса - на 53%

Вогнепальні поранення - на 11%

Сполучення коронавірусу з травмами та проблемами з легенями – на 16%

Як пояснили медики, ризик смертельного результату зростав навіть у тих, хто отримував при коронавірусі незначні травми й при відсутності захворювання у них були прекрасні прогнози на одужання.

Крім того, у коронавірусних пацієнтів з травмами майже у два рази частіше виникає венозна тромбоемболія, ниркова недостатність і необхідність у вентиляції легенів.

Автор: Анна Шиканова