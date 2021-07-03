Названа двадцятка найпопулярніших напрямків для відпочинку
У поточному році громадяни України найчастіше вибирають для відпочинку Бердянськ, Залізний Порт і Коблево. Серед закордонних напрямків лідирують курорти Туреччини. Про це свідчать пошукові дані Google, повідомляє UBR.
Крім зазначених українських курортних міст також популярністю користуються такі напрями:
- Затока;
- Кирилівка;
- Одеса;
- Арабатська Стрілка;
- Седово;
- Скадовськ;
- Щасливцеве.
Одночасно з відкриттям кордону українці все частіше цікавляться поїздками за кордон.
Першу десятку найпопулярніших іноземних курортів сформували такі країни:
- Туреччина;
- Кіпр;
- Албанія;
- Болгарія;
- Чорногорія;
- Хорватія;
- Греція;
- Єгипет;
- Грузія;
- ОАЕ.
Кількість запитів показує, що в міру вакцинації у світі, в тому числі та в Україні, інтерес до подорожей зростає.