Названа двадцятка найпопулярніших напрямків для відпочинку

У поточному році громадяни України найчастіше вибирають для відпочинку Бердянськ, Залізний Порт і Коблево. Серед закордонних напрямків лідирують курорти Туреччини. Про це свідчать пошукові дані Google, повідомляє UBR.

Крім зазначених українських курортних міст також популярністю користуються такі напрями:

Затока;

Кирилівка;

Одеса;

Арабатська Стрілка;

Седово;

Скадовськ;

Щасливцеве.

Одночасно з відкриттям кордону українці все частіше цікавляться поїздками за кордон.

Першу десятку найпопулярніших іноземних курортів сформували такі країни:

Туреччина;

Кіпр;

Албанія;

Болгарія;

Чорногорія;

Хорватія;

Греція;

Єгипет;

Грузія;

ОАЕ.

Кількість запитів показує, що в міру вакцинації у світі, в тому числі та в Україні, інтерес до подорожей зростає.