Названа двадцятка найпопулярніших напрямків для відпочинку

Названа двадцятка найпопулярніших напрямків для відпочинку

У поточному році громадяни України найчастіше вибирають для відпочинку Бердянськ, Залізний Порт і Коблево. Серед закордонних напрямків лідирують курорти Туреччини. Про це свідчать пошукові дані Google, повідомляє UBR.

Крім зазначених українських курортних міст також популярністю користуються такі напрями:

  • Затока;
  • Кирилівка;
  • Одеса;
  • Арабатська Стрілка;
  • Седово;
  • Скадовськ;
  • Щасливцеве.

Одночасно з відкриттям кордону українці все частіше цікавляться поїздками за кордон.

Першу десятку найпопулярніших іноземних курортів сформували такі країни:

  • Туреччина;
  • Кіпр;
  • Албанія;
  • Болгарія;
  • Чорногорія;
  • Хорватія;
  • Греція;
  • Єгипет;
  • Грузія;
  • ОАЕ.

Кількість запитів показує, що в міру вакцинації у світі, в тому числі та в Україні, інтерес до подорожей зростає.

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