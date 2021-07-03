Тварини, в існування яких важко повірити (фото)
Природа завжди вміла дивувати, і її загадки досі до кінця не вивчені. У ході еволюції деякі тварини набули ознак, які зовсім не притаманні їхньому виду, повідомляє 24 Канал.
Про це пише LiveScience.
Риби з ніжками або вагітні чоловічі особини – це не вигадка поганого природознавця, а реальні приклади неймовірного процесу еволюції. Знайомтеся з тваринами, які вразять кожного своєю оригінальністю.
Прозора жаба
У тропічних лісах Центральної та Південної Америки живуть дивовижні жаби, биття серця яких може побачити кожен.
Зазвичай вони оточені зеленню, тож зелене забарвлення зверху та "прозорий" знизу тулуб ідеально підходять для маскування.
Риба з ніжками
Аксолоти – це дивовижні рибки, які мають ніжки та активно їх використовують, гуляючи по дну озер та каналів.
Аксолоти ніколи не виходять з води, ареал їхнього поширення – озера поблизу Мехіко. Вони виростають до 30 сантиметрів у довжину та харчуються дрібними комахами.
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Вагітний самець
Морські коники, морські комарі та морські дракони – єдині представники тваринного світу, серед яких тягар вагітності лягає на самців.
Такий наслідок еволюційних процесів дозволяє самкам відкладати більше яєць та сприяє поширенню і виживанню виду.
Безсмертна медуза
Смерть є частиною життєвого циклу не всіх організмів на землі. Turritopsis dohrnii – це медуза, яка може жити вічно.
Опинившись в небезпеці, медуза може повернутися на попередню стадію розвитку та почати життя заново. Ці медузи зустрічаються у теплих водах по всьому світу.