Через кризу в "зеленій" енергетиці Україна зриває домовленості з ЄС, - нардеп

Криза в "зеленій" енергетиці та невиконання урядом взятих на себе зобов’язань щодо погашення боргів перед виробниками струму з ВДЕ ставлять під загрозу "зелений перехід" України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.

"Саме гостре питання, яке зараз ставить парламент уряду в тому числі - це як зробити так, щоб Україна нарешті почала виконувати свої зобов’язання, по-перше, перед бізнесом, який працює тут і зараз, по-друге, перед нашими міжнародними партнерами. Бо перед ними ми вже за останні кілька років, починаючи з початку 2020 року, набрали знову багато зобов’язань, сказавши, що ми приєднуємося до європейського зеленого курсу, сказавши, що ми працюємо на те, щоби зменшити кількість викидів парникових газів" , - розповіла Василенко.

Вона нагадала, що в державній енергетичній стратегії України визначено, що до 2035 року частка "зеленої" енергетики має становити 25% на ринку, проте на сьогодні вона складає лише 8%.

"Як ми маємо збільшити за фактично 10 років частку "зеленої" енергетики, коли далі продовжується хаос на ринку, коли незрозуміло з яких грошей брати кошти, щоб повернути борги, - це є питання, яке ми як парламентарі, регулярно задаємо" , - наголосила Василенко.

За її словами, альтернативи "зеленому" курсу в України немає, і держава має, нарешті, почати реально рухатись в цьому напрямку, а не лише декларувати це.

"У нас немає іншого вибору, крім як розвивати ВДЕ, крім як розвивати альтернативні джерела, крім як озеленюватися суспільству і країні. Це не є нашими зовнішніми зобов’язаннями, хоча це теж. Це є наші прямі зобов’язання перед самими собою і перед майбутніми поколіннями українців" , - підсумувала Василенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).