Гороскоп на 4 липня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на неділю, 4 липня, обіцяє Стрільцям сприятливий день для контактів, укладення угод, шлюбів, повідомляє УНИАН.

Овен

Завтра, ймовірно, будь-які зусилля не принесуть бажаних результатів. Скоротіть спілкування, виключіть нові знайомства – ваша довірливість створить перешкоди на шляху до досягнення мети.

Телець

Завтра можливі спокуси плоті або любовна зустріч, яка принесе багато неприємностей. Надлишок марнославства може ввести вас в оману щодо справжніх намірів партнера.

Близнюки

Неділя буде пов'язана з перетвореннями космічних енергій, тому може виявитися важким і в справах серцевих. Не виключено, що вам не вдасться вирішити несподівано виниклі любовні проблеми.

Рак

Не реагуйте на те, що відбувається, – багато що залежить не тільки від вас. Завтрашній день несприятливий для реалізації творчих задумів, справ, пов'язаних з вкладенням капіталу, великих покупок. У другій половині дня ймовірні погана звістка або погіршення самопочуття.

Лев

Можливе нове романтичне захоплення, проте гонитва за золотим биком не дозволить проявити глибину почуттів або серйозність намірів. Сни в цей день можуть бути віщими.

Діва

День звільнення від минулих негативних накопичень, викорінення поганих звичок. В результаті ви відчуєте незвичайну легкість. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Не варто робити великих покупок.

Терези

Не виключено, що жінки зможуть реалізувати давню мрію або домогтися успіху в особистому житті. Підвищений сексуальний потенціал приверне до них увагу чоловіків. Чоловікам не слід йти на угоди з совістю - ви можете втратити вірного друга.

Скорпіон

Завтра можливий емоційний сплеск. Цілий букет несподіваних подій і звісток здатний навіть вас збити з пантелику. До кінця дня ви зможете у всьому розібратися і навіть використовувати ситуацію на свою користь.

Стрілець

Неділя - сприятливий день для контактів, укладення угод, шлюбів. Зірки розташовані настільки добре, що будь-які справи вам будуть вдаватися з першого разу. Емоційне життя поступово буде приходити в норму.

Козеріг

Неділя принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходити в норму. Покладіться на інтуїцію в прийнятті важливих рішень.

Водолій

Постарайтеся завтра утриматися від різких вчинків, рішень і висновків. Неділя буде найбільш підходящим днем для прогулянок з дітьми, якою ви залишитеся безсумнівно задоволені.

Риби

Події завтрашнього дня можуть мати несприятливий вплив на нервову систему і психіку, викликаючи підвищену збудливість і дратівливість, що може привести до невмотивованих сварок.