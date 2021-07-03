Хакери паралізували роботу великої мережі супермаркетів Швеції

Одна з найбільших мереж супермаркетів у Швеції Coop Sweden зазнала хакерської атаки й була змушена призупинити обслуговування в 800 магазинах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Один із наших субпідрядників зазнав нападу, і тому наші каси більше не працюють" , – йдеться в заяві Coop Sweden.

Атака сталася в п'ятницю ввечері.

"Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися" , – додали в компанії.

Coop Sweden не уточнила, як саме хакерам вдалося заволодіти доступом до кас.

ЗМІ зазначають, що атака сталася на тлі зростання в усьому світі хакерських атак із застосуванням вірусів-вимагачів.