США закликають Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

Посольство США в Україні звернулося до генерального прокурора Ірині Венедіктової із закликом забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе з притягненням до відповідальності всіх причетних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину і притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом більше двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні" , - зазначається в повідомленні посольства.

Посольство також привітав рішення Верховного суду України залишити в силі обвинувальний вирок ексначальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Як повідомлялося, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

Похорон убитого журналіста змагання проводилися 22 Березень 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.