Ураган "Ельза" сформувався в Атлантичному океані і рухається до США

В Атлантичному океані сформувався ураган "Ельза", він вже досяг Гаїті і Домініканської Республіки і прямує до Куби і до американської Флориди, повідомляють американські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Поки що йдеться про ураган першої категорії з п'яти, максимальна швидкість вітру якого становила близько 130 км на годину.

За даними агентства Associated Press, на Гаїті попередили населення про ураган у соціальних мережах, влада закликала людей залишити прибережні території з метою безпеки. Там очікують ураган у суботу в другій половині дня. Наразі він вже повалив дерева, порушив електропостачання, пошкодив інфраструктуру, знищив посіви. Аналогічна ситуація спостерігається в декількох державах Карибського басейну – на острівних Барбадосі, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадинах, які досі намагаються оговтатися після вивержень вулканів у квітні.

Попередження про ураган, що насувається, також випустила влада Ямайки, Домінікани, а також в кількох кубинських провінцій. На Домінікані влада організувала понад 2,4 тис.притулків для людей напередодні урагану, там очікують потужні зливи і не виключають повеней.

Очікується, що до вівторка наступного тижня "Ельза" добереться до Флориди, але, за прогнозами Національного ураганного центру в Майамі, ймовірно, до цього часу ослабне до тропічного шторму.

"Ельза" стала першим ураганом, що сформувався в цьому сезоні, відзначає CNN. Однак зазвичай перші шторми формуються в середині липня, а урагани - тільки в першій декаді серпня.