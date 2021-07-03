У Сенаті блокують призначення в Держдеп через "Північний потік-2"

Плани Сенату США затвердити кандидатів на важливі дипломатичні посади припинені через заперечення сенатора Теда Круза, повідомляє РБК-Україна.

Він блокує всіх кандидатів від Держдепартаменту, щоб чинити тиск на адміністрацію Джо Байдена з приводу російського газопроводу "Північний потік-2".

Тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату, перебувають у невизначеному стані, оскільки Круз затримує повне затвердження Сенатом, щоб змусити адміністрацію скасувати свою відмову від санкцій щодо компанії, яка контролює будівництво трубопроводу.

У більшості випадків кандидати будуть виконувати ролі, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу, по якому природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.

Серед заблокованих - Бретт Холмгрен, який очікує затвердження в якості помічника держсекретаря з розвідки, і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курирує справи Східної Азії і Тихого океану. Два заступники міністра - одні з найбільш високопоставлених посад в Департаменті - також не затверджені, в тому числі один, який курирує права людини і демократію.

Вибір президента Джо Байдена на посаду помічника секретаря з міжнародних справ про наркотики і правоохоронним органам також відкладається. Круз також блокує кандидатів на посаду послів в півдюжині африканських країн, включаючи Сомалі, Алжир і Демократичну Республіку Конго.

Круз і раніше блокував ключові кандидатури Байдена через свої побоювання з приводу трубопроводу, в тому числі директора ЦРУ Вільяма Бернса і заступника держсекретаря Брайана Маккеона. Але в кінцевому підсумку сенатор дозволив висунути ці кандидатури після того, як в березні адміністрація Байдена заявила, що введе санкції щодо компаній, що будують трубопровід.

Державний департамент дійсно наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії, що стоїть трубопровід, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій відповідає інтересам національної безпеки США, проти яких виступає союзник США Німеччина.