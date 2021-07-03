Українці переплатили за свинину 656 млн грн

За три місяці дії зменшеною ставки ПДВ на сировину, яку 1 липня Рада все-таки скасувала, українські споживачі тільки за свинину переплатили 656 млн грн, повідомляє UBR.

Про це говорять в Асоціації "М'ясний галузі" з посиланням на власний підрахунок.

У співтоваристві відзначили, що через різницю в оподаткуванні населення переплачувало по 10 грн за кг. Притому, що вартість свинини і до цього була на 20 грн вище про причини багаторічної неефективності галузі.

Експерти вказують, що ПДВ на продажу свиней знизили до 14%, а свинокомплекси купують комбікорми, ветпрепарати, електроенергію, паливо з вхідним ПДВ 20% і в продукцію повинні закласти 20% податку.

"Наша галузь просто в кутку, молочна - у них аналогічна ситуація. Не можна на шляху від виробництва до полиці розривати ланцюг ПДВ", - розповів директор комбінату "М'ясний" Олександр Скорик .

Зі свого боку, голова ради Ічнянського молочно-консервного комбінату Сергій Запорощук додав, що за кілька місяців тіньовий ринок збільшився в два рази через нерівних умов.

До того ж державний бюджет втратить сотні мільйонів гривень від ухилення продажу м'яса з ПДВ.

Нагадаємо, з 1 березня цього року вступив в силу закон №1115-IX щодо ставки ПДВ за операціями поставок окремих видів с / г продукції. Зокрема, документ передбачає зниження ставки ПДВ до 14% на живу велику рогату худобу, свиней, овець і незбиране молоко. Проти такого зниження виступали виробники і профільні асоціації.

В результаті парламент на засіданні 1 липня прийняла законопроект №5425-д﻿, який відновлює ставку ПДВ в розмірі 20%.