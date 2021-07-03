Україна скасовує чергову угоду з СНД
У неділю, 4 липня, Україна офіційно вийде з угоди з СНД, що стосується сфери захисту прав споживачів, повідомляє Украинская правда.
Про це каже публікація Закону України № 1551-IX у виданні "Голос України".
Вказана угода була чинною з 2002 року.
Закон про вихід з угоди президент України Володимир Зеленський підписав ще 15 червня.
"Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року".
Нагадаємо:
- У червні Кабінет міністрів України денонсував угоду про співробітництво в галузі туризму в рамках СНД.
- У лютому 2021 року Україна вийшла з двох угод Співдружності Незалежних Держав, що стосуються єдиного повітряного простору та його використання.
- Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.