Путін вирішив зміцнювати "братні зв'язки" українців і росіян

Президент Росії Володимир Путін затвердив стратегію національної безпеки РФ, яка, окрім іншого, визначає ставлення держави-агресора до українців, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в указі﻿ Путіна, опублікованому на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх звʼязків між російським, білоруським та українським народами".

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Нагадаємо, під час прямої лінії 30 червня президент Росії Володимир Путін знову заявив, що українці і росіяни нібито є одним народом.

Президент України Володимир Зеленський спростував ці слова, зазначивши, що у цьому разі "в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".