4 липня: свято, прикмети і іменинники

4 липня відомий в християнстві як Ульянів день, який також називали в народі День закоханих Уляни і Уляна, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 4 липня, читайте в матеріалі.

Іменини в цей день святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій.

Ульянів день

4 липня православна церква відзначає пам'ять двох братів – преподобних Іулія пресвітера і Іуліана диякона. Іулій і Іуліан дбали про поширення християнської віри і отримали дозвіл на будівництво церков.

У народі цей день назвали на честь святих, скоротивши важковимовне ім'я до Уляна.

За традицією, 4 липня шанувалося особливе дерево – липа. Джерело: Pixabay

За традицією, 4 липня шанувалося особливе дерево – липа. Вважалося, що вона може рятувати від пристріту. Також існували повір'я, пов'язані з цим деревом. Так, ті, хто зрубав це дерево, міг легко заблукати в лісі, а у тій сім'ї, де липа біля будинку засохла, будуть погані зміни.

Народні прикмети на 4 липня

Погода буде гарною, якщо веселка простяглася зі сходу на захід.

Нічна роса не висохла вранці – до грози.

Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.

Вранці латаття ледь над водою піднімається – по обіді 4 липня піде дощ.

Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.

Якщо після дощу виглянуло сонце – ввечері знову буде погана погода.

Що не можна робити 4 липня