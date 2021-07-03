4 липня: свято, прикмети і іменинники
4 липня відомий в християнстві як Ульянів день, який також називали в народі День закоханих Уляни і Уляна, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 4 липня, читайте в матеріалі.
Іменини в цей день святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій.
Ульянів день
4 липня православна церква відзначає пам'ять двох братів – преподобних Іулія пресвітера і Іуліана диякона. Іулій і Іуліан дбали про поширення християнської віри і отримали дозвіл на будівництво церков.
У народі цей день назвали на честь святих, скоротивши важковимовне ім'я до Уляна.
За традицією, 4 липня шанувалося особливе дерево – липа. Вважалося, що вона може рятувати від пристріту. Також існували повір'я, пов'язані з цим деревом. Так, ті, хто зрубав це дерево, міг легко заблукати в лісі, а у тій сім'ї, де липа біля будинку засохла, будуть погані зміни.
Народні прикмети на 4 липня
- Погода буде гарною, якщо веселка простяглася зі сходу на захід.
- Нічна роса не висохла вранці – до грози.
- Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
- Вранці латаття ледь над водою піднімається – по обіді 4 липня піде дощ.
- Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.
- Якщо після дощу виглянуло сонце – ввечері знову буде погана погода.
Що не можна робити 4 липня
- 4 липня не можна йти на ризик і займатися екстремальними видами спорту.
- Також заборонено позичати або давати в позики значні суми і підписувати важливі договори.