В Узбекистані обмежили роботу соцмереж

Про перебоях в роботі повідомляють Тwitter, TikTok, ВКонтакте і Skype. Також в країні залишається закритим доступ до ряду новинних сайтів, повідомляє Кореспондент.

Влада Узбекистану обмежили роботу соціальних мереж через нового закону про обробку персональних даних. Про це інформує узбецька служба Радіо Свобода в суботу, 3 липня.

Регулятор не уточнив, які саме соцмережі піддалися обмеженням, але користувачі скаржаться на перебої в роботі Тwitter, TikTok, ВКонтакте і Skype.

Відзначимо, що в квітні в Узбекистані вступив в силу закон, що зобов'язує інтернет-компанії зберігати персональні дані узбецьких користувачів на території країни.

В країні також залишається закритим доступ до сайтів Радіо Свобода, а також сайтам Асоціації Права людини в Центральній Азії, Міжнародного співробітництва в галузі захисту прав людини, Норвезького Гельсінського комітету, Форуму з прав людини в Узбекистані. Також в держорганах і організаціях в Узбекистані заборонили використання анонімайзерів і VPN-сервісів.

Нагадаємо, що в Криму повністю заблоковані сайти 13 українських медіа. Правозахисники провели моніторинг діяльності 12 кримських провайдерів в 12 населених пунктах півострова.

Також повідомлялося, що в США заявили про блокування 36 іранських сайтів. Під забороною опинилися сайти, які використовував Іранський союз ісламського радіо і телебачення або контролювала угруповання Катаїб Хезболлах.