Відпочивальників на Азовському морі наздогнала нова напасть

У курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) на Азовському морі поскаржилися на нашестя комарів. Відпочивальникам радять подбати про захист від цих комах, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiли учасники Facebook-спільноти﻿ "Любимая Кирилловка". У суботу, 3 липня, користувачка соцмережі із Запоріжжя задала запитання учасникам спільноти: як справи з комарами?

У коментарях їй відповіли, що комах дуже багато й вони кусають навіть вдень.

Українка задала запитання в соціальній мережі. Джерело: Скриншот

Учасники групи відповіли їй. Джерело: Скриншот

"Раніше їх труїли і їх було менше, а цього року, напевно, гроші в кишеню поклали" , – написала учасниця спільноти.

Їй відповіли, що це літо дуже вологе і спекотне, а саме таку погоду люблять комарі.

Зазначимо, що така ситуація, судячи з відгуків туристів, спостерігається не тільки у вказаному населеному пункті, а на багатьох курортах Азовського моря.

"У цьому році скрізь біда з ними", "Заїдають, ввечері просто жах. Не пам'ятаю, що б стільки їх було в Кирилівці" , – відповіли також користувачі.

Відпочивальники поскаржилися на нашестя комарів. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Один з відпочивальників поділився, що особливо багато комах у селі Степок біля Кирилівки.

"Стільки комарів ще не бачив у житті" , – написав чоловік.

"Дуже багато, і кусають навіть вранці та вдень. Беріть захист від комарів і побільше" , – порадили українці.

Один із користувачів написав, що "стільки комарів ще не бачив у житті". Джерело: Скриншот

Комарів жартома порівняли з крокодилами. Джерело: Скриншот

Користувачі Facebook розповіли про відпочинок в Кирилівці. Джерело: Скриншот

Відпочивальників попередили про велику кількість комарів. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, раніше відпочивальники помітили в Кирилівці небезпечну кільчасту сколопендру. Вона може викликати сильний опік на шкірі й алергічну реакцію.

Крім того, туристів на Азовському морі в цьому році атакували морські блохи (бокоплави). Вони живуть у вузькій смузі прибою, світяться ночами і навіть фільтрують воду, але можуть бути небезпечні для людей з алергією. Лікарка-дерматологиня Марина Анфілова раніше розповіла, що робити в разі укусу.

Жителі Кирилівки також очікують нашестя медуз.