Відпочивальників на Азовському морі наздогнала нова напасть
У курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) на Азовському морі поскаржилися на нашестя комарів. Відпочивальникам радять подбати про захист від цих комах, повідомляє Обозреватель.
Про це розповiли учасники Facebook-спільноти "Любимая Кирилловка". У суботу, 3 липня, користувачка соцмережі із Запоріжжя задала запитання учасникам спільноти: як справи з комарами?
У коментарях їй відповіли, що комах дуже багато й вони кусають навіть вдень.
"Раніше їх труїли і їх було менше, а цього року, напевно, гроші в кишеню поклали", – написала учасниця спільноти.
Їй відповіли, що це літо дуже вологе і спекотне, а саме таку погоду люблять комарі.
Зазначимо, що така ситуація, судячи з відгуків туристів, спостерігається не тільки у вказаному населеному пункті, а на багатьох курортах Азовського моря.
"У цьому році скрізь біда з ними", "Заїдають, ввечері просто жах. Не пам'ятаю, що б стільки їх було в Кирилівці", – відповіли також користувачі.
Один з відпочивальників поділився, що особливо багато комах у селі Степок біля Кирилівки.
"Стільки комарів ще не бачив у житті", – написав чоловік.
"Дуже багато, і кусають навіть вранці та вдень. Беріть захист від комарів і побільше", – порадили українці.
Нагадаємо, раніше відпочивальники помітили в Кирилівці небезпечну кільчасту сколопендру. Вона може викликати сильний опік на шкірі й алергічну реакцію.
Крім того, туристів на Азовському морі в цьому році атакували морські блохи (бокоплави). Вони живуть у вузькій смузі прибою, світяться ночами і навіть фільтрують воду, але можуть бути небезпечні для людей з алергією. Лікарка-дерматологиня Марина Анфілова раніше розповіла, що робити в разі укусу.
Жителі Кирилівки також очікують нашестя медуз.