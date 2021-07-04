У Кремлі заявили, що чекають на Лукашенка в окупованому Криму

У Кремлі заявили, що чекають на Олександра Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, в окупованому Росією Криму, повідомляє УНІАН.

Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі каналу "Росія 1".

"Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо" , - стверджує він.

Раніше Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Крим.

"Україна закрила для нас небо... у нас є свій санаторій в Криму, куди люди завжди їздили, літали і так далі. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну (добиралися до Криму - ред.) - хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз - закрили небо. І я Путіну сказав: "Я прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити до Криму" , – заявив Лукашенко.

За його словами, можливість відкриття відповідних авіарейсів вже опрацьовується.