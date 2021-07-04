Cкільки людей обзавелися смартфонами у всьому світі

Станом на червень 2021 року смартфонами в світі володіє близько 3,95 млрд осіб у світі. У 1994 році цей показник становив лише 30 тисяч користувачів, повідомляє Обозреватель.

Про це говорять дані аналітичної компанії Strategy Analytics﻿. Відмітка в 1 млрд користувачів телефонів була досягнута в 2012 році.

"Перший в світі сучасний смартфон, IBM Simon, був комерційно запущений в США в 1994 році. За ним послідували інші відомі моделі, такі як Nokia 9110 в 1998 році і Ericsson R380 в 2000 році. Apple iPhone популяризував смартфон в 2007 році, а доступна програмна платформа Google Android демократизувала смартфони, починаючи з 2008 року" , – розповіла старша директорка Strategy Analytics Лінда Суї.

IBM Simon

За прогнозом аналітиків, до 2030 року смартфони будуть у п'яти млрд осіб.

"Половина людства тепер володіє смартфоном. Смартфон – найуспішніший комп'ютер всіх часів. Сьогодні смартфонами користуються 4 мільярди осіб по всьому світу, від міської Каліфорнії до передмість Китаю і сільських районів Африки. Люди люблять зручність, корисність і безпеку наявності підключеного комп'ютера в кишені. Смартфони стали незамінним повсякденним інструментом" , – додав виконавчий директор Strategy Analytics Ніл Моустон.