Лукашенко закликав білоруську інтелігенцію не втручатися в політику

Олександр Лукашенко закликав інтелігенцію не займатися політикою і не робити неправильних кроків, повідомляє Интерфакс-Украина.

Лукашенко відвідав у суботу Великий театр опери і балету, де 3 липня відбувся святковий гала-концерт, присвячений Дню незалежності.

"Після перегляду концерту глава держави звернувся до творчої інтелігенції, закликавши її не займатися політикою і більше не робити неправильних кроків" , - йдеться в повідомленні пресслужби.

Лукашенко назвав творчу інтелігенцію обличчям нації, народу, держави.

"Я вас прошу: не робіть більше неправильних кроків. Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" , - закликав він.

Восени 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про звільнення низки співробітників цього театру, які виступили проти жорстких дій силовиків щодо учасників протестів. Серед звільнених називалися перший концертмейстер оркестру Регіна Саркісова, оперний співак Ілля Сильчуков, диригент Андрій Галанов, скрипалька Алла Джиган, альтисткою Олександра Потьоміна. У Великому театрі ситуацію не коментували.

У вересні 2020 року звільнилася основна трупа театру імені Янки Купали. Співробітники театру зробили це на знак солідарності з минулим генеральним директором Павлом Латушком і висловлюючи протест проти подій, що відбуваються в країні після 9 серпня, основного дня голосування на виборах глави держави. Понад 60 людей залишилися тоді без роботи.