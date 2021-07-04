4 липня - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День невидимості, День джекфрута, свято Тіштара, повідомляє УНИАН.

В Україні - День судового експерта, День національної поліції, День працівників морського та річкового флоту, День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, в США - День незалежності, День приготування яєчні на тротуарі, День кантрі-музики, День «Зробіть опудало», День параду «бумбоксів», Неподільний день, День салату «Цезар», День смажених реберець, День Тома Сойєра, День барбекю, День незалежності від м'яса, в Японії - День груші, у Киргизстані - День медичного працівника, у Білорусі - День працівників водного транспорту, у Норвегії - День народження королеви Соні, у Венесуелі - День архітектора, в Аргентині - День сільського лікаря, у Сінгапурі - День молоді, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, в Тонге - День короля, у Казахстані - День домбри.

Пам'ятні дати 4 липня, річниці та події

У 1631 році в Парижі відкрилося перше агентство по зайнятості - адресне бюро.

У 1776 році в цей день була підписана Декларація незалежності США.

У 1862 році під час пікніка Чарльз Доджсон почав розповідати Алісі Лідделл історію про дівчинку, яка побігла слідом за кроликом в Країну чудес. Десятирічна слухачка стала наполягати, щоб він записав цю історію. Доджсон послухався і під ім'ям Льюїса Керролла написав книгу «Аліса в Країні чудес».

У 1903 році президент США Рузвельт урочисто оголосив про відкриття тихоокеанської лінії зв'язку, розіславши по кабелю, прокладеному по дну Тихого океану, повідомлення по всьому світу.

У 1960 році на прапорі США додалася 50-та зірка на честь приєднання Гавайських островів.

У 1966 році група «Бітлз» опинилася в центрі скандалу на Філіппінах - не прибула на прийом, організований дружиною президента країни Імельдою Маркос.

У 1989 році пілот літака МіГ-23 ВПС СРСР, що злетів у Польщі, катапультувався на 41-й секунді польоту, некерований лайнер пролетів 900 км і впав у Бельгії після того, як у нього закінчилося паливо. При падінні на землі загинула 1 людина.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята - «Ульян», «Ульян день», «Липов цвіт». Липовий цвіт 4 липня наділений цілющою силою. Якщо при головному болю покласти в голові ліжка липовий цвіт, то скоро біль вщухне.

Що сьогодні не можна робити

Не можна рубати липу - накличете біду. Не варто вирушати в дорогу - вона буде невдалою. Не потрібно також починати нічого нового - ці справи не принесуть бажаного результату. Постарайтеся не свариться - сварка може затягнутися надовго.

Прикмети на 4 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- з ранку і до полудня вітер слідує за сонцем, а після - у зворотний бік - погода в найближчі дні буде хорошою;

- після дощу сильно ширяє - чекайте сильних опадів.

Іменини 4 липня

Іменини у Анастасії, Георгія, Терентія, Олексія, Василини, Іуліана, Максима, Павла, Миколи і Микити.