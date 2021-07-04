В Україні за добу понад 370 нових випадків COVID-19

В Україні вчора підтвердили 377 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед нових хворих 11 дітей та 5 медичних працівників, повідомляє РБК-Україна.

За минулу добу з коронавірусом госпіталізували 460 людей, а померли від ускладнення хвороби 10 інфікованих. Одужали від коронавірусу за вчора 526 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

Вчора на коронавірус було протестовано 14 229 людей методом ПЛР, 3 345 людей методом ІФА та 10 405 людей експрес-тестами.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 237 553 випадки зараження коронавірусом, з них одужало вже - 2 171 182 особи.

Автор: Дмитро Левицький