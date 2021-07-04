Топ-3 простих вправи для красивої спини
Вам подобається красива підтягнута спина? Звичайно, як і багатьом. І кожному шматочку нашого тіла потрібно приділяти увагу і тренуватися, повідомляє РБК-Україна.
У своєму Instagram тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла про декілька легких вправ для спини, які можна робити вдома в будь-який час.
Вправи для міцної та красивої спини:
Відведення рук до сідниць
Це оптимальне і нескладна вправа на спину без інвентарю, яка опрацьовує найширші м'язи та цілюще позначається на зміцненні мускулатури плечей.
Як виконувати: Ляжте на живіт на гімнастичний килимок, після чого витягніть уздовж верхні і нижні кінцівки. По черзі починайте відводити руки до стегон, виконуючи маленькі затримки в піковій точці. Не поспішайте, намагаючись ретельно опрацьовувати спину і плечі. Чим ширше мах - тим більше навантаження.
Гіперекстензія лежачи на животі
Вправа сприяє корекції постави, випрямляє спину і розкриває грудний відділ хребта.
Як виконувати: Прийміть положення лежачи вниз животом на гімнастичному килимку, після чого зведіть долоні на потилиці, розправивши лікті в протилежні сторони. Тепер піднімайте корпус вгору, покладаючись виключно на силу поперекових м'язів. У верхній точці зробіть паузу, щоб відчути максимальну напругу.
Супермен
Елемент тренування спини в домашніх умовах є одним з найефективніших, задіюючи м'язи, що розгинають хребет, сідниці, задню стегнову поверхню, стабілізатори і дельти.Як виконувати: У положенні лежачи на животі, відірвіть голову від підлоги. Нижні і верхні кінцівки витягніть уздовж, після чого починайте одночасно піднімати їх на 10 см від підлоги, роблячи секундні затримки в піковій амплітуді. Після неї руки і ноги повертаються назад.
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська порадила топ-5 вправ для пружних сідниць.
Автор: Марина Настевич