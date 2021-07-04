Україна незабаром отримає турецькі безпілотники Bayraktar - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Їх передадуть українській морській авіації, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів президент під час виступу в Одесі.
Глава держави зазначив, що українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.
"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", - сказав Зеленський.
Автор: Дмитро Левицький