Україна незабаром отримає турецькі безпілотники Bayraktar - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Їх передадуть українській морській авіації, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів президент під час виступу в Одесі.

Глава держави зазначив, що українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині" , - сказав Зеленський.

Автор: Дмитро Левицький