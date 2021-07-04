Як змінювалася Руслана Лижичко: фото до популярності і зараз

Українська співачка Руслана Лижичко відома багатьом не тільки своїми музичними хітами, але і продюсуванням. Вона також є громадською активісткою. Зірка стала популярною після того, як взяла участь в конкурсі "Євробачення 2004", де посіла перше місце, повідомляє Обозреватель.

На сьогодні Руслана продовжує займатися музикою, продюсування. Вона активно займається спортом і є громадською активісткою – отримала повноваження Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ та ініціювала діяльність, спрямовану на боротьбу з роботоргівлею.

Про те, який вигляд мала співачка на початку своєї кар'єри – читайте далі в матеріалі.

Руслана (дівоче прізвище Сапегіна) народилася 24 травня 1973 року у Львові. З ініціативи матері навчалася в музичній школі, де співала в різних гуртах: "Горизонт", "Оріон" та дитячий ансамбль "Посмішка". Після школи вступила на диригентське відділення у Львівській консерваторії ім. Лисенко.

Руслана з ініціативи мами вчилася в музичній школі. Джерело: Facebook Руслани Лижичко

Вперше вийшла на сцену Руслана 1993 року. Тоді юна співачка брала участь у фестивалі "Червона Рута - 93", де і перемогла. Пізніше вона стала займатися радіорекламою і озвучувала ролики. 1996 року перемогла на фестивалі "Слов'янський базар", а через рік у "Таврійських іграх". У той період продюсером і автором пісень Руслани стає Олександр Ксенофонтов, за якого співачка вийшла заміж 28 грудня 1995 року.

1995 року Руслана вийшла заміж. Джерело: Facebook Руслани Лижичко

У 1998 року Руслана випустила дебютний альбом "Дзвінкий Вітер". Пісня "Світанок" отримала приз "Золота Жар-птиця 98" у номінації "Краща пісня року".

Справжньою популярністю Руслана обзавелася 2004 року, коли вона представляла Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення". Там знаменитість отримала перше місце, захопивши всіх своєю екстравагантністю і голосом.

У 2011 року Руслана спробувала себе в якості наставника на шоу "Голос країни". Протягом музичної кар'єри виконавиця випустила 8 альбомів, один з останніх "Ми вітер" вийшов у світ 2020 року.

Крім співочої кар'єри, знаменитість зарекомендувала себе як громадська активістка. 2004 року вона отримала повноваження Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ та ініціювала діяльність, спрямовану на боротьбу з роботоргівлею.

Руслана отримала повноваження Посла Доброї Волі ЮНІСЕФ. Джерело: Facebook Руслани Лижичко

Також Руслана брала участь в передвиборній кампанії Віктора Ющенка. Була радником колишнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича. 2006-го Руслана стала депутатом Верховної ради від блоку "Наша Україна", а вже через рік сама відмовилася від депутатського мандата. 2010 року, під час президентських виборів, активно виступала на підтримку кандидата Юлії Тимошенко. Не оминула увагою співачка і Євромайдан – тоді вона активно виступала на підтримку протестуючих.