ВМС України в 2023 року отримають сучасний корвет - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в кінці 2023 роки отримає власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині та добудують в Україні до кінця 2023 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладено в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023 року" , - сказав Зеленський під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України в ході свого візиту в Одеську область.

Крім того, за його словами, незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації.