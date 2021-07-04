Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС в секторі Гази

Ізраїльські військові літаки завдали удару по ракетних установках ХАМАС у секторі Гази в суботу ввечері, 3 липня. Це була відповідь на запуск в бік східного Ізраїля запалювальних аеростатів, повідомляє Новое время.

Ізраїльські літаки запустили дві ракети по військовій тренувальній базі, яку використовують терористи. Зазначається, що цільовим об'єктом авіаудару стало місце, де ХАМАС виробляє зброю.

"Удари були здійснені у відповідь на підпалені аеростати, запущені в напрямку ізраїльської території. Збройні сили Ізраїлю продовжуватимуть твердо реагувати на спроби терору із сектору Гази" , — заявили в ізраїльській армії.

У Міністерстві охорони здоров’я, підконтрольному ХАМАСу, заявили, що внаслідок авіаударів ніхто не постраждав.