Зеленський: Не допустимо мілітаризації Чорного моря

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі і відстоюватиме норми та принципи міжнародного права, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Одесі.

Як наголосив глава держави, військові навчання Sea Breeze, які зараз Україна разом з міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють українську гідність у протистоянні воєнним загрозам, посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації.

"Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм та принципів міжнародного права. Це показує, що ми недопустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави" , — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в понеділок, 28 червня, у Чорноморському регіоні стартували військові навчання Sea Breeze 2021 і морське патрулювання, що організовуються Військово-морськими силами (ВМС) України та шостим оперативним флотом ВМС США.