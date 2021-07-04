Українській збірній готують гарячий прийом в Борисполі

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи, вибувши в чвертьфіналі від англійців . Затримуватися в Римі підопічні Андрія Шевченка не стали і вже сьогодні повертаються додому. Шанувальники футболістів і преса можуть привітати команду, повідомляє Сегодня.

Зустріч готується в аеропорту "Бориспіль", повідомив сайт УАФ. Приліт делегації з Італії очікується о 15:45. Захід відбудеться на даху багаторівневого паркінгу.

Разом із вболівальниками приїдуть і кілька відомих персон. Зокрема, лідер гурту ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алексєєв виконають гімн України. Про організацію трансферів в аеропорт нічого не повідомляється. При цьому УАФ піклується про фанатів, пропонуючи взяти дощовики, головні убори і воду. На захід не пустять людей у стадії алкогольного сп'яніння і без захисних масок.