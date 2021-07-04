Новий BMW 2 Series розсекретили перед прем'єрою

В інтернет потрапили фото BMW 2 Series Coupe. Спорткар БМВ офіційно презентують 8 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді, повідомляє АвтоПортал.

Новий BMW 2 Series Coupe в кузові G42 зняли практично без камуфляжу і можна розгледіти його дизайн. У нього досить нестандартний, за мірками марки, дизайн з розкосими фарами. Передні і особливо задні крила роздуті.

У салоні з'явилася віртуальна приборка, а центральна панель традиційно повернена до водія. Передні сидіння розділені високим тунелем.

Привід у BMW 2 Series Coupe може бути заднім або повним, а спортивні версії отримають активний диференціал.