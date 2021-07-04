В Україні знайшли нову Таврію в кузові пікап (відео)

Автомобіль проїхав всього 126 км, повідомляє Автоцентр.

Транспортні засоби, свого часу випущені радянським автопромом, вже практично не зустрічаються на дорогах. Більшість з них прийшли в непридатність і доживають свій вік на звалищах. Однак ще можна знайти поодинокі екземпляри, які збереглися у відмінному стані.

Одну з таких «капсул часу» знайшов український блогер Roma Urraco. Йдеться про нестандартну Таврії в кузові пікап. Автомобіль із заводським індексом ЗАЗ-110550 зійшов з конвеєра в 2005 році. Його придбали в одному з автосалонів Києва, але не використали. На одометрі машини зафіксовано пробіг 126 км. Весь цей час пікап простояв в сухому опалювальному гаражі, тому зберігся у відмінному стані.

На кузові машини немає ні натяку на корозію. Підкапотний простір, а також ключові вузли і агрегати, до сих пір покриті заводський мастилом. Салон також знаходиться у відмінному стані. Єдиний недолік - це пил і бруд, але вони легко переборні.

Найчастіше такі автомобілі купували комерційні організації, але в цей раз він був куплений для особистого використання. На жаль, за станом здоров'я власник не зміг експлуатувати пікап, тому він 15 років простояв замкненим в гаражі.

ЗАЗ-110550 випускався з 1994 по 1995 рік. Через низький попит модель зняли з виробництва. Однак в 1999-му її знову повернули на конвеєр, де вона протрималася до 2011 року. В основу пікапа лягла стандартна Таврія. Їй переробили кузов і подовжили на 127 мм колісну базу. Надалі у пікапа з'явилося кілька модифікацій, включаючи версії з тентом і відкидним заднім бортом.