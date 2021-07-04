У "евроблях" з болгарськими, чеськими та словацькими номерами - проблеми з розмитненням

Дипломатичні установи Болгарії, Чехії та Словаччини не надали українській митниці роз'яснення про процедуру зняття з обліку та оформлення договору купівлі-продажу на автомобілі, повідомляє UBR.

Тому, розповідає адвокат ГО "Авто Євро Сила" (АЕС) Іван Казачук, українська сторона не до кінця володіє інформацією, як цю процедуру провести коректно.

На цю мить "евробляхи" на болгарській реєстрації в основному знаходяться в південних регіонах України, з чеською та словацькою - масово зустрічаються на Закарпатті. Водії таких транспортних засобів (ТЗ) не поспішають на розмитнення, хоча запити до брокерів надходять регулярно.

"Власники чекають, питають: "Ну що там, коли розмитнення?" Я всіх попереджаю, що поки ці країни на паузі. Митниця ще до кінця не розуміє, як буде проходити процедура зняття з обліку: з вивезенням або без нього, з транзитними номерами чи ні, з відмітками або ж без них, з довідками чи ні... Але "евроблях" саме цих реєстрацій - багато" , - говорить Казачук.

Своєю чергою Держмитслужба розмістила на своєму офіційному сайті інформаційні слайди, що покликані виправити ситуацію, але використовувати їх в роботі поки не вдається, говорить юрист: посилатися на ту чи іншу сторінку слайда не буде ні брокер, ні інспектор.

Всі сторони чекають тимчасовий порядок, який відповідно до закону №1402-ІХ повинен бути прописаний Кабінетом міністрів протягом місяця після його вступу в силу.

Додаткову складність ситуації додає той факт, що і Чехія, і Словаччина не хочуть знімати автомобіль з обліку, якщо він не перебуває на їх території. А вивезти туди "євробляхи" з реєстрацією цих країн українці не можуть, тому що автоматично втратять пільгу для розмитнення.

"Тобто людям кажуть "розмитнювати, але знімайтеся з обліку". Але, щоб знятися з обліку - потрібно вивезти. А якщо вивезеш - не підпадає під цей закон. Ось тому і чекаємо роз'яснень" , - помічає Казачук.

З Болгарією ситуація менш критична. Але теж не без проблем: сама реєстраційна база там закрита, призначена тільки для внутрішнього користування. З'ясувати через неї, знятий автомобіль з обліку чи ні - неможливо.

Якщо машина ввозиться як імпорт, то по транзитних номерах митнику видно, що з обліку вона знята. Але у випадку з "євробляхами" є складність.

На цей момент можливий варіант подачі запиту від української митниці в Болгарію з метою отримання офіційної відповіді. Але прийти він може і через місяць-два. Якщо автомобіль вже заїхав на митне оформлення, то і до моменту отримання відповіді йому доведеться перебувати на митному терміналі.

Юрист пояснює, що складувати такі автомобілі митні інспектори не зацікавлені, тому також чекають роз'яснень "зверху" і по Болгарії.