Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем Незалежності, повідомляє УНІАН.

Про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Наших американських партнерів, користуючись цією нагодою, я хотів би привітати з Днем незалежності Сполучених Штатів Америки" , - заявив Зеленський.

Також глава держави привітав президента Джо Байдена та американський народ з Днем Незалежності в мікроблозі Twitter.

"Щирі вітання президенту Сполучених Штатів Джо Байдену та американському народу з Днем Незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний Сполученим Штатам за незмінну підтримку суверенітету" , - написав глава держави.

День незалежності США відзначається 4 липня і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено з нагоди підписання 4 липня 1776 року Декларації незалежності США від Сполученого Королівства Великої Британії.