Дружина Шевченка висловилася про гру збірної України

Дружина головного тренера збірної України Крістен Пазік заявила, що пишається виступом команди Андрія Шевченка на Євро-2020. Їй, як громадянці Великобританії, було непросто спостерігати над розгромом "жовто-синіх", повідомляє Обозреватель.

Про це дружина Шевченка написала в своєму Instagram. Вона також привітала збірну Англії з виходом до півфіналу турніру.

"Цей вечір був важким. Я навіть не могла дивитися гру, я так нервувала. Жити в Англії і бути громадянкою Великобританії було ще важче, але я так пишаюся тим, чого досягла ця молода команда. Дякую всім за підтримку на цьому шляху, рухаємося далі" , – написала Пазік.

Дружина Андрія Шевченка підтримала збірну України. Джерело: Instagram Крістен Пазік

Сам Шевченко після матчу з англійцями зазначив, що на поразку з рахунком 0:4 вплинули не тільки індивідуальна майстерність суперників, але й помилки українських футболістів в обороні. Легенда "Мілану" зазначив, що збірній України буде важко боротися з топовими командами, поки всередині країни не з'явиться сильний клубний чемпіонат.

При цьому Шевченко поки що не знає, чи залишиться на посаді головного тренера національної збірної. За його словами, спершу потрібно відзвітувати за виконану роботу і вже потім приймати рішення.