У Києві виступить відомий американський дует

15 липня в Києві на локації "Курені" виступить відомий американський дует Jose James & Taali. Пара виконає на сцені "Співай сюди" музику в стилі джаз і соул, повідомляє Обозреватель.

Хосе Джеймс володіє одним з найбільш впізнаваних у наш час голосів. А співачка Таалі є номінантом "Греммі". А разом вони – відомий дует з лейблом під назвою Rainbow Blonde Records. У творчості пари можна почути фолк і R'n'B, фортепіанні мелодії і акустичну гітару.

Дует виконає на сцені "Співай сюди" музику в стилі джаз і соул. Джерело: прес-служба

Коротко про знаменитостей:

Хосе Джеймс – зірка культового лейбла Blue Note Recrods і один з представників сучасного нео-соулу. Його стиль – відсутність чіткого напрямку, без різниці, хіп-хоп це, соул чи драм-н-бейс.

– зірка культового лейбла Blue Note Recrods і один з представників сучасного нео-соулу. Його стиль – відсутність чіткого напрямку, без різниці, хіп-хоп це, соул чи драм-н-бейс. Джеймса називають "молодим проспектом" джазу. Він отримав класичну джазову освіту в The New School of Jazz and Contemporary Music. 2010 року артист випустив джазову платівку For All We Know за участю бельгійського піаніста Джеффа Неві. Альбом отримав премію Едісона, а L'Academie du Jazz назвала його кращим вокальним джазовим альбомом року.

Таалі – співачка, яка запам'яталася багатьом особливим тембром голосу. В її творчості переплітається фольк традиції Леонарда Коена і Джоні Мітчелл. 2013-му вона створила відеосалон The Orchard Sessions, записуючи лайв зі своєї нью-йоркської квартири. Зокрема, вже на тих записах можна побачити її дует з Хосе Джеймсом, а також з Snarky Puppy і Беккі Стівенс, спільна робота з якої, до слова, принесла Таалі цього року номінацію на "Греммі".

Слухайте пісні Jose James & Taali: