Зеленський вшанував пам'ять загиблих моряків

В Одесі в пам'ять про загиблих моряків опустили вінки на воду Чорного моря, повідомляє УНІАН.

Церемонія відбулася після урочистостей, присвячених Дню Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що пройшли на морському вокзалі Одеського порту.

У заході взяв участь президент Володимир Зеленський. Після того, як глава держави привітав присутніх з Днем ВМС ЗСУ, він піднявся на борт військового катера, який відправився у відкрите море для ритуального покладання на воду вінків.

Також відбувся повітряний парад: вертольоти ВМС ЗС України здійснили проліт над акваторією з демонстрацією державного прапора України та військово-морського прапора ЗСУ. На терасі морського вокзалу творчий колектив Центру військово-музичного мистецтва вітчизняних ВМС дав святковий концерт.

Крім того, у зв'язку зі святом у приміщенні морвокзалу відкрито виставку "Блокпост пам'яті", присвячену героїзму захисників України від російської агресії.