Британський принц Вільям прокоментував гру української збірної під час матчу проти Англії на Євро-2020, яка завершилася з рахунком 0:4 на користь англійців. Так, за його словами "Україна добре зіграла", повідомляє Обозреватель.

Про це герцог Кембриджський заявив на своїй офіційній сторінці в Twitter﻿. Принц дивився гру вдома і після її завершення вирішив подякувати командам за прекрасний матч.

"Ще одна першокласна командна гра і перемога всуху! Україна, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!" – написав в соцмережі герцог .

Принц Вільям заявив, що "Україна зіграла добре" під час матчу з Англією. Джерело: Twitter герцогів Кембриджських

Раніше також прокоментувала гру збірної Англії і України на Євро-2020 посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Дипломат написала в Twitter﻿, що це була "чудова гра, зіграна між добрими друзями". Сама Сіммонс дивилася гру, яка проходила в Римі (Італія), перебуваючи в Одесі.

До слова, раніше принц Вільям, його дружина герцогиня Кембриджська разом з їхнім сином принцом Джорджом з'явилися на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року, де грали збірні Англії і Німеччини. Королівська родина була присутня на стадіоні, де сам герцог не стримував своїх емоцій і активно вболівав за збірну.