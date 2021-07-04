112-річного пуерториканця визнали найстарішою людиною в світі

Книга рекордів Гіннесса оголосила рекорд довголіття, який встановив житель Пуерто-Рико Еміліо Флорес Маркес. У віці 112 років і 326 днів він став найстаршим чоловіком з нині живих, повідомляє Новое время.

Чоловік був визнаний найстарішою людиною у світі всього за кілька тижнів до його 113-річчя. Еміліо Флорес Маркес народився 8 серпня 1908 року в Кароліні, Пуерто-Рико.

Фото: Guinness World Records

Він був другим за старшинством із 11 дітей, допомагав на фермі батька вирощувати цукрову тростину і продовжив родинну справу вже в дорослому віці. Зараз він живе в Ріо-П'єдрас, Пуерто-Рико, з двома дітьми — Тірсо і Мілліто.

Маркес, котрий втратив більшу частину слуху, переніс операцію з імплантації кардіостимулятора, коли йому був 101 рік. Однак стан його здоров’я наразі гарний, йдеться в повідомленні.

Еміліо був одружений 75 років на Андреа Перес, яка померла у 2010 році. У них четверо дітей, п’ятеро онуків і п’ятеро правнуків.

Фото: Guinness World Records

Попередньою найстарішою живою людиною, визнаною Книгою рекордів Гіннеса, був румун Думітру Коменеску. Він помер 27 червня 2020 року, менш ніж через місяць після встановлення рекорду у віці 111 років 219 днів.

Після його смерті Книга рекордів Гіннеса повідомила, що «отримала докази» щодо рекорду Маркеса, який народився на три місяці раніше Коменеску.