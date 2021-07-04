У Криму відновилися сильні зливи, Ялту затоплює

У Криму в неділю почалися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки, повідомляє Украинская правда.

У деяких курортних містах півострова вже затопило набережні.

За словами представника окупаційної влади Бахчисарайського району Людмили Пучкової, вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Також в Байдарській долині вийшла з берегів річка Бага.

У селі Куйбишеве Бахчисарайського району вже підтоплено близько 50 домоволодінь.

Крім того, дощ призвів до нових локальних підтоплень в Ялті.