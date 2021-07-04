СБУ провела антитерористичні навчання в київській синагозі

Служба безпеки України спільно з посольством Ізраїлю в Україні провела тактико-спеціальні навчання в Києві, відпрацювавши механізм звільнення заручників, яких умовні "терористи" захопили в хоральній синагозі Бродського в центрі столиці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За легендою навчань умовні "терористи" захопили в заручники посла Ізраїлю в Україні і вірян, які перебували в приміщенні синагоги.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. В рамках антитерористичної операції спецназівці ЦСО "А" СБУ звільнили "заручників" і затримали умовних "терористів" , - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з антитерористичними навчаннями розташована поруч з синагогою станція метро "Палац спорту" не працювала на вхід і вихід з 8.30 по 13.30 в неділю. Пересадка з цієї станції на станцію "Площа Льва Толстого" іншої лінії працювала в звичайному режимі.