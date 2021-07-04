Які нові сервіси Apple можуть заробити в Україні

З відкриттям в Україні офіційного представництва Apple можна очікувати появи сервісів цієї компанії, раніше недоступних в нашій країні, повідомляє UBR.

Віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров на цьому тижні пообіцяв, що незабаром голосовий помічник Siri почне розмовляти українською мовою. Також будуть вдосконалені рекомендації Apple Music - наприклад, будуть створені окремі добірки з українськими виконавцями.

Інформоване джерело, який раніше повідомив про повноцінний старт роботи офісу Apple в Україні, озвучив нам список можливих нововведень.

За його словами, в осяжному майбутньому в нашій країні можуть з'явитися такі недоступні нині сервіси / функції і пристрої американського ТехноГігант:

Apple News - видання і статті по передоплаті;

eSIM в Apple Watch - інтернет і дзвінки на "розумних" годиннику без Wi-Fi і телефону;

електрокардіограма в "розумних" часах;

Home Pod - голосовий асистент.

Крім того, в операційній системі iOS є оповіщення про контакт з інфікованим Covid-19. Ця функція вже більше року працює в розвинених країнах спільно з їх органами охорони здоров'я.

У перспективі на нашому ринку можлива поява категорії пристроїв, що працюють в надширокосмугові діапазоні частот (UWB), який необхідний для більш точної геолокації і навігації всередині приміщень. Дана технологія поки не ліцензована в нашій країні для комерційного використання, хоча майже всюди в світі працює. Тому це в першу чергу залежить від волі нашої влади.

Ще одна важлива функція - виклик екстреної служби порятунку годинами або телефоном при падінні або порушення серцевого ритму, або спеціальною комбінацією кнопок на iPhone. Ця функція працює в США, Європі та інших розвинутих країнах.