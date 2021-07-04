Маски для обличчя стануть особистим вибором в Англії - міністр

Носіння масок для обличчя в Англії стане особистим вибором, і дані, які визначать, чи можуть бути зняті Covid-обмеження в липні, виглядають "дуже позитивно", повідомляє Украинская правда.

Про це заявив міністр житлового будівництва Роберт Дженрік.

Дженрік сказав, що успіх британської програми вакцинації означає, що уряд "може подумати про те, як ми можемо повернутися в нормальність в максимально можливій мірі".

"Як і багато людей, я хочу позбутися від цих обмежень якомога швидше. Ми не хочемо, щоб вони були необхідні довше, ніж необхідно. Ми збираємося перейти в період, коли не буде юридичних обмежень - держава не буде вказувати вам, що робити, - але ви захочете проявити певний ступінь особистої відповідальності і судження. Так що різні люди прийдуть до різних висновків щодо таких речей, як, наприклад, маски" , - сказав він.

За даними британських ЗМІ, прем'єр-міністр Борис Джонсон готується послабити решту обмежень COVID-19 в Англії з 19 липня.

Згідно з повідомленнями в недільних газетах, більше не буде зобов'язань носити маски для обличчя і дотримуватися соціального дистанціювання.

За даними Sunday Times, необхідність сканувати QR-код перед входом в бар, ресторан або подібний заклад також залишиться в минулому після 19 липня.