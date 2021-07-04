У Росії вирізали гімн України з матчу з Англією

Глядачам Російської Федерації довелося дивитися чвертьфінал Євро-2020 між Україною та Англією з затримкою в 30 секунд і без гімнів на початку матчу, повідомляє Обозреватель.

Замість "Ще не вмерла ..." від уболівальників керівництво "Першого каналу" показало панорамні краєвиди Олімпійського стадіону в Римі, де проходила гра.

Коментатор Роман Гутцайт почав свою роботу лише з того моменту, коли глядачі на трибунах, якi вставали на гімн, почали сідати.

Ось так цей момент виглядав на інших каналах:

До цього українські фанати на матчах збірної на ЧЄ влаштовували перфоманс, виконуючи лайливий хіт про Путіна.

Кілька разів заряд "Путін – х**ло" потрапляв у прямий ефір російських телеканалів.

Відзначимо, що трансляції матчів Євро-2020 можна побачити на телеканалі "Україна".