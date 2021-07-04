Скільки заробила збірна України на Євро-2020

Збірна України заробила 16 мільйонів євро за час свого виступу на Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи автоматично принесло Українській асоціації футболу 9,25 мільйона євро.

1,5 мільйона євро збірна України заробила завдяки перемозі над збірною Північної Македонії на груповому етапі (2:1).

Ще 2 мільйони євро покладається за вихід в 1/8 фіналу, а також 3,25 мільйона євро за вихід до чвертьфіналу турніру.

Таким чином, загальна сума становить 16 мільйонів євро.

Збірна України на Євро-2020: результати