На якій техніці проходять навчання Sea Breeze-2021
За легендою, тактична група повинна була вийти в тил умовного противника і знищити важливі об'єкти інфраструктури військового призначення. В ході остання етапу військовослужбовці здійснили марш в район зосередження, але під час руху колон противник влаштував засідку, повідомляє Autoconsulting.
Бій в тилу - завжди непередбачуваний.
ББМ "Козак-2" - українських ВС.
Тим часом, навчання проходять і в танкових частинах.
Танкісти відпрацьовують оборону рубежів і марш-кидки.
А артилеристи - відображати настання супротивника.