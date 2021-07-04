На якій техніці проходять навчання Sea Breeze-2021

За легендою, тактична група повинна була вийти в тил умовного противника і знищити важливі об'єкти інфраструктури військового призначення. В ході остання етапу військовослужбовці здійснили марш в район зосередження, але під час руху колон противник влаштував засідку, повідомляє Autoconsulting.

Бій в тилу - завжди непередбачуваний.

ББМ "Козак-2" - українських ВС.

Тим часом, навчання проходять і в танкових частинах.

Танкісти відпрацьовують оборону рубежів і марш-кидки.

А артилеристи - відображати настання супротивника.