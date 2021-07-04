У Польщі вакцинувалися від COVID-19 понад 10 тисяч українців

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися майже 30 тис. іноземців, з яких найбільшу групу становлять громадяни України, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у відповіді МОЗ РП.

“До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців” , - повідомили у МОЗ.

Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують електронне направлення на щеплення автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

На сьогодні в Польщі виконано майже 30 млн щеплень, повністю вакцинувалися понад 13,7 млн осіб.