Папа Римський потрапив до лікарні: йому проведуть операцію

Папа Римський Франциск вирушив до лікарні Риму (Італія), де йому проведуть планову операцію на кишечнику в зв'язку зі стенозом, повідомляє Обозреватель.

Про це передає пресслужба﻿ Святого престолу. Відзначається, що 84-річний Папа потребує з хірургічного втручання по звуженню товстої кишки.

У короткому оголошенні не йдеться, коли саме буде проведена операція, але відзначено, що після буде оголошено про завершення операції.

Додамо, що раніше понтифіку було рекомендовано сісти на дієту, щоб полегшити його ішіас. Йому було прописано вживати рис у маленьких пропорціях, рибу, фрукти та овочі, а також виключити з раціону борошняне та макарони. Лікарі наполягли, що Франциск позбувся зайвої ваги, щоб полегшить його болі в спині.