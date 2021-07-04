У Києві та області оголосили штормове попередження

Київ і область в найближчі години накриють грози зі шквальним вітром. Негода в столиці триватиме до кінця доби, 4 червня, повідомляє РБК-Украина.

Про це передає прес-служба﻿ ДСНС.

"У Києві та Київській області протягом найближчої години і до кінця доби 4 липня місцями пройдуть град і шквали 15-20 метрів в секунду" , - йдеться в повідомленні.

Вдень 5 червня у столиці та центральних регіонах очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру. ДСНС оголосило про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України очікуються грози, град і шквали вітру, тому синоптики оголосили там штормове попередження.