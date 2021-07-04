У Москві запобігли мітинг противників вакцинації

У неділю, 4 липня, в центрі Москви затримали шість осіб, які збиралися провести мітинг проти примусової вакцини, повідомляє Страна.ua.

Про це пише незалежний правозахисний медіа-проект "ОВС-Інфо" з посиланням на одну з потрапили в автозак - Надію Краюшкіна.

Як повідомляє портал, люди, які зібралися на Пушкінській площі, планували підписати колективний лист проти обов'язкових щеплень від коронавируса.

Затриманих доставили до відділу МВС по Тверському району російської столиці. До них виїхав адвокат. Пізніше стало відомо, що його в відділення не пустили. Що саме ставиться затриманим в провину - поки не уточнюється.

Відзначимо, що раніше в Москві вже двічі проходили мітинги противників обов'язкової вакцинації - 26 і 29 червня. Обидві акції відбулися в форматі зустрічі з депутатами Держдуми від КПРФ Валерієм Рашкіним і Денисом Парфьоновим і закінчилися затриманнями. На першій були затримані не менше восьми осіб, на другий - одна людина.

Також акції проти обов'язкової вакцинації проходили в інших регіонах Росії, зокрема, в Хабаровську і не Сахаліні.