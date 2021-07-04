Обвал багатоповерхівки в Маямі: рятувальники призупинили пошуки

Влада призупинила пошуки жертв на місці обвалення 12-поверхового будинку у Серфсайді, округ Майамі-Дейд у Флориді, США, повідомляє УНИАН.

Про це пише CNN﻿.

Операція рятувальників триває вже 10 днів, однак зараз її призупиняють, щоб розібратися зі знесенням вцілілих частин будівлі, які можуть загрожувати безпеці рятувальників.

Окрім того, знесення відбувається на тлі загрози тропічного шторму "Ельза". Стихія рухається до південної Флориди. Синоптики попереджають про рясні опади та ураганний вітер. Шторм очікується вночі з неділі на понеділок.

Рятувальникам уже вдалося знайти тіла 24 загиблих унаслідок обвалення будинку у Сарфсайді. Тіла двох останніх людей витягли з-під завалів ввечері у п'ятницю, 2 липня. Серед жертв також сестри 4 та 10 років, літня пара й дочка пожежника. Доля 121 людини залишається невідомою.

Обвал житлового будинку в Сарфсайді: що відомо

У четвер, 24 червня, в окрузі Майамі-Дейд обвалився 12-поверховий житловий будинок Champlain Towers South, побудований в 1981 році. У будівлі було 136 квартир.

11 осіб госпіталізували з травмами. Станом на 1 липня було відомо про 18 загиблих. На сьомий день після обвалення рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дівчаток 4 і 10 років.